В Башкирии хотят обязательно стерилизовать кошек и собак

В Башкирии хотят сделать чипирование собак и кошек бесплатным. С таким предложением выступили республиканские парламентарии.
Согласно инициативе, в первые два года процедура чипирования и стерилизации животных будет на безвозмездной основе. Она коснется тех питомцев, что не представляют селекционной ценности.
Предполагается, что благодаря поправкам упростится поиск владельца собаки, напавшей на человека. Также можно будет привлечь к ответственности недобросовестных владельцев, оставляющих питомцев на улице.
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