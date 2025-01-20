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В Башкирии хотят обязательно стерилизовать кошек и собак

В Башкирии разрабатывают законы о стерилизации и чипировании питомцев.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии хотят сделать чипирование собак и кошек бесплатным. С таким предложением выступили республиканские парламентарии.

Согласно инициативе, в первые два года процедура чипирования и стерилизации животных будет на безвозмездной основе. Она коснется тех питомцев, что не представляют селекционной ценности.

Предполагается, что благодаря поправкам упростится поиск владельца собаки, напавшей на человека. Также можно будет привлечь к ответственности недобросовестных владельцев, оставляющих питомцев на улице.

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