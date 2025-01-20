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Экс-чиновников Минприроды уличили в крупных взятках

Бывшим чиновникам Министерства природных ресурсов Павлу Куксу и Альберту Резяпову предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Источник: AP 2024

Обоих чиновников обвиняют в получении взяток.

Бывшим чиновникам Министерства природных ресурсов Павлу Куксу и Альберту Резяпову предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Резяпову и Куксу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Первый из них арестован, второй отправлен под домашний арест», — рассказали в ведомстве. Заявление передает ТАСС.

В октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело против чиновников. Резяпов до ареста занимал пост начальника отдела регулирования лесных и земельных отношений, но уволился перед арестом. Кукс был заместителем начальника отдела анализа лесных отношений в ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Минприроды России.