Экс-чиновников Минприроды уличили в крупных взятках

Обоих чиновников обвиняют в получении взяток.
Бывшим чиновникам Министерства природных ресурсов Павлу Куксу и Альберту Резяпову предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Резяпову и Куксу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Первый из них арестован, второй отправлен под домашний арест», — рассказали в ведомстве. Заявление передает ТАСС.
В октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело против чиновников. Резяпов до ареста занимал пост начальника отдела регулирования лесных и земельных отношений, но уволился перед арестом. Кукс был заместителем начальника отдела анализа лесных отношений в ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Минприроды России.