Экс-чиновников Минприроды уличили в крупных взятках

В октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело против чиновников. Резяпов до ареста занимал пост начальника отдела регулирования лесных и земельных отношений, но уволился перед арестом. Кукс был заместителем начальника отдела анализа лесных отношений в ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Минприроды России.