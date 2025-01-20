Жителя Сочи осудили за фейки о ВС РФ и изготовление оружия

Жителя Сочи осудили за фейки о ВС РФ и незаконное изготовление оружия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В марте 2022 года мужчина разместил в соцсети пост с ложной информацией. В публикации говорилось о том, что ВС РФ якобы разрушили роддом в Мариуполе. В результате погибли мирные жители, в том числе женщины и младенцы.
Кроме того, подсудимый разместил пост о том, что российские военные причастны к убийствам детей и сокрытии этих преступлений в Изюме.
«Информация не соответствовала действительности, не была получена из официальных источников, носила заведомо ложный характер, противоречила официальной информации Министерства обороны РФ», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Обвиняемый также незаконно изготавливал оружие. В 2023 году он сделал предмет для метания снарядов за счет вакуумного натяжения тетивы. Экспертиза установила, что это самодельно изготовленное метательное оружие.
В суде мужчина заявил, что не хотел никого оболгать. Опубликованную информацию он считал достоверной. А предмет для метания снарядов он не считал оружием.
Суд признал сочинца виновным. Мужчине назначили 5,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.