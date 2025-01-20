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Жителя Сочи осудили за фейки о ВС РФ и изготовление оружия

Жителю Сочи дали 5,5 лет колонии за дискредитацию ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Сочи осудили за фейки о ВС РФ и незаконное изготовление оружия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В марте 2022 года мужчина разместил в соцсети пост с ложной информацией. В публикации говорилось о том, что ВС РФ якобы разрушили роддом в Мариуполе. В результате погибли мирные жители, в том числе женщины и младенцы.

Кроме того, подсудимый разместил пост о том, что российские военные причастны к убийствам детей и сокрытии этих преступлений в Изюме.

«Информация не соответствовала действительности, не была получена из официальных источников, носила заведомо ложный характер, противоречила официальной информации Министерства обороны РФ», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Обвиняемый также незаконно изготавливал оружие. В 2023 году он сделал предмет для метания снарядов за счет вакуумного натяжения тетивы. Экспертиза установила, что это самодельно изготовленное метательное оружие.

В суде мужчина заявил, что не хотел никого оболгать. Опубликованную информацию он считал достоверной. А предмет для метания снарядов он не считал оружием.

Суд признал сочинца виновным. Мужчине назначили 5,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.