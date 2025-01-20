СК возбудил уголовное дело по фактам падения сосулек и наледи в Петербурге

Обнародован также список таких ЧП: 8 января — на улице Правды, у станции метро «Чернышевская» и на 7-й линии В. О. 11 января — на Камышовой улице, 14 января — на улицах Шкапина, Орбели и Серпуховской. Пострадавшие получили травмы головы различной степени тяжести, были доставлены в медицинские учреждения города, уточнили в Следственном комитете.