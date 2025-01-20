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СК возбудил уголовное дело по фактам падения сосулек и наледи в Петербурге

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по фактам травмирования жителей города в результате падения снега и наледи с крыш зданий.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении СКР, по данным следствия, за период с 8 по 14 января телесные повреждения от сосулек и наледи в Петербурге получили семеро граждан, в том числе четверо несовершеннолетних.

Обнародован также список таких ЧП: 8 января — на улице Правды, у станции метро «Чернышевская» и на 7-й линии В. О. 11 января — на Камышовой улице, 14 января — на улицах Шкапина, Орбели и Серпуховской. Пострадавшие получили травмы головы различной степени тяжести, были доставлены в медицинские учреждения города, уточнили в Следственном комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что утром 20 января следователи ГСУ совместно с полицией провели обыски в пяти районных администрациях Петербурга, а также в управляющих компаниях.

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