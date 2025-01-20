СК возбудил уголовное дело по фактам падения сосулек и наледи в Петербурге

Как сообщили в региональном управлении СКР, по данным следствия, за период с 8 по 14 января телесные повреждения от сосулек и наледи в Петербурге получили семеро граждан, в том числе четверо несовершеннолетних.
Обнародован также список таких ЧП: 8 января — на улице Правды, у станции метро «Чернышевская» и на 7-й линии В. О. 11 января — на Камышовой улице, 14 января — на улицах Шкапина, Орбели и Серпуховской. Пострадавшие получили травмы головы различной степени тяжести, были доставлены в медицинские учреждения города, уточнили в Следственном комитете.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что утром 20 января следователи ГСУ совместно с полицией провели обыски в пяти районных администрациях Петербурга, а также в управляющих компаниях.