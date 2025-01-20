Воевавшего за ВСУ наемника из Латвии приговорили к 14 годам заочно

Следствием и судом установлено, что в 2022 году Улманис прибыл на Украину и вступил в военизированное формирование «Карпатская сечь». Он прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием и боеприпасами, необходимым обмундированием и специальным снаряжением. С апреля по сентябрь 2022 года Улманис за вознаграждение участвовал на стороне украинских силовых структур в боевых действиях на территориях Украины и Донецкой Народной Республики против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих.