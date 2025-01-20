Воевавшего за ВСУ наемника из Латвии приговорили к 14 годам заочно

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Наемник из Латвии, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, заочно приговорен в РФ к 14 годам заключения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Доказательства, собранные главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Латвийской Республики Улманису Юрису Альбертсу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что приговором суда Улманису заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.
Следствием и судом установлено, что в 2022 году Улманис прибыл на Украину и вступил в военизированное формирование «Карпатская сечь». Он прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием и боеприпасами, необходимым обмундированием и специальным снаряжением. С апреля по сентябрь 2022 года Улманис за вознаграждение участвовал на стороне украинских силовых структур в боевых действиях на территориях Украины и Донецкой Народной Республики против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих.