СК завершил следствие по делу бывшего замначальника Генштаба Шамарина

По данным следствия, с 2019 по 2023 год Минобороны заключило контракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд руб. В этот период Шамарин получил взятки на сумму 36 млн руб. от сотрудников завода за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.