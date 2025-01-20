СК завершил следствие по делу бывшего замначальника Генштаба Шамарина

Бывший начальник Главного управления связи Министерства обороны России и экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа.
По данным следствия, с 2019 по 2023 год Минобороны заключило контракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд руб. В этот период Шамарин получил взятки на сумму 36 млн руб. от сотрудников завода за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
На имущество Шамарина, включая автомобиль, квартиру и денежные средства, был наложен арест на сумму, равную полученной им взятке. Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Шамарин частично признал вину. Однако, по словам обвиняемого, сумма полученных средств почти в два раза меньше — 19 млн руб.