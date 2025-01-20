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На трассе в Башкирии в кабине фуры найден мертвым дальнобойщик

В Башкирии в машине нашли труп водителя-дальнобойщика.

Источник: Комсомольская правда

На автостоянке в Салаватском районе Башкирии в кабине фуры обнаружен мертвым мужчина. Оказалось, что погибшим является 53-летний водитель грузового автомобиля.

По предварительной версии, дальнобойщику стало плохо в салоне во время остановки на ночлег и он потерял сознание. Прийти в себя он уже не смог. Тело было найдено лишь на утро.

По факту произошедшего начата проверка.

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