На трассе в Башкирии в кабине фуры найден мертвым дальнобойщик

На автостоянке в Салаватском районе Башкирии в кабине фуры обнаружен мертвым мужчина. Оказалось, что погибшим является 53-летний водитель грузового автомобиля.
По предварительной версии, дальнобойщику стало плохо в салоне во время остановки на ночлег и он потерял сознание. Прийти в себя он уже не смог. Тело было найдено лишь на утро.
По факту произошедшего начата проверка.
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