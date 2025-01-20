В Краснодаре отца подозревают в убийстве сына во время ссоры

По версии следствия, инцидент произошел вечером 19 января в доме, расположенном в проезде Ново-Марьянском. Между родственниками якобы возник конфликт во время совместного распития алкоголя. Поводом для ссоры стало злоупотребление спиртным со стороны сына.
В ходе конфликта 62-летний местный житель схватил охотничье ружье и выстрелил в спину мужчине. Соседи, услышав выстрел, вызвали полицию и скорую помощь, однако пострадавший скончался на месте до прибытия медиков.
Подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия. Полиция продолжает собирать доказательства по делу.