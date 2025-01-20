Пожар из-за светильника произошел в одной из многоэтажек Ростова-на-Дону

На улице Горсоветской в Ростове-на-Дону потушили пожар в многоэтажке. Позже выяснилось, что огонь вспыхнул из-за светильника на потолке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Это произошло на выходных, 18 января. Пламя вспыхнуло в ванной комнате, в одной из квартир. В итоге выгорело 2 кв. метров. К счастью, пострадавших не было, — отметили в экстренном ведомстве.
Известно, что от МЧС на месте происшествия работали 24 человека, которые прибыли на шести спецмашинах.
Спасатели напоминают жителям Дона: нужно следить за состоянием проводки и не перегружать электросеть. Также нельзя оставлять без присмотра работающие электроприборы.
Напомним, за прошедшую неделю четверых жителей Ростовской области спасли при пожарах, еще три человека погибли.