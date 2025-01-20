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Пожар из-за светильника произошел в одной из многоэтажек Ростова-на-Дону

В Ростове потушили пожар в жилой многоэтажке, уже известна причина возгорания.

Источник: Комсомольская правда

На улице Горсоветской в Ростове-на-Дону потушили пожар в многоэтажке. Позже выяснилось, что огонь вспыхнул из-за светильника на потолке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Это произошло на выходных, 18 января. Пламя вспыхнуло в ванной комнате, в одной из квартир. В итоге выгорело 2 кв. метров. К счастью, пострадавших не было, — отметили в экстренном ведомстве.

Известно, что от МЧС на месте происшествия работали 24 человека, которые прибыли на шести спецмашинах.

Спасатели напоминают жителям Дона: нужно следить за состоянием проводки и не перегружать электросеть. Также нельзя оставлять без присмотра работающие электроприборы.

Напомним, за прошедшую неделю четверых жителей Ростовской области спасли при пожарах, еще три человека погибли.