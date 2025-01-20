Следственный комитет проводит обыски в районных администрациях Петербурга

«Сегодня следователями ГСУ с участием регионального управления МВД России проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц, в том числе обыски в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального и Василеостровского районов, а также управляющих компаниях», — говорится в сообщении пресс-службы.
Добавляется, что обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в результате которых были травмированы жители Санкт-Петербурга от падения снега и наледи с крыш зданий.
По данным следствия, в период с 8 по 14 января на территории города телесные повреждения получили семь граждан, в том числе четверо несовершеннолетних.