Следственный комитет проводит обыски в районных администрациях Петербурга

«Сегодня следователями ГСУ с участием регионального управления МВД России проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц, в том числе обыски в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального и Василеостровского районов, а также управляющих компаниях», — говорится в сообщении пресс-службы.