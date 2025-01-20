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Следственный комитет проводит обыски в районных администрациях Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Следственный комитет совместно с правоохранительными органами проводит обыски в пяти районных администрациях Петербурга и офисах управляющих компаний в рамках расследования уголовного дела о травмировании жителей из-за падения наледи с крыш зданий, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня следователями ГСУ с участием регионального управления МВД России проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц, в том числе обыски в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального и Василеостровского районов, а также управляющих компаниях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в результате которых были травмированы жители Санкт-Петербурга от падения снега и наледи с крыш зданий.

По данным следствия, в период с 8 по 14 января на территории города телесные повреждения получили семь граждан, в том числе четверо несовершеннолетних.

СК