Ребёнка увезли в реанимацию от школы на Невском. Его нашли под окнами

Как стало известно «Фонтанке», информация о случившемся в школе на Невском проспекте поступила в полицию около полудня 20 января. Помощь медиков потребовалась ученику шестого класса, который проводил перемену в классе на пятом этаже.
Мальчика госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса. По предварительным данным, он в реанимации.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы поступка школьника. Проверку также начала прокуратура.
«В школе работают сотрудники правоохранительных органов и администрации Центрального района, проводится проверка. В учебное заведение также направлены психологи для оказания психологической помощи детям», — сообщили в районной администрации.