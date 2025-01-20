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Ребёнка увезли в реанимацию от школы на Невском. Его нашли под окнами

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых шестиклассник получил травмы в школе Центрального района Петербурга. Мальчика, задержавшегося после урока в классе, нашли под окнами.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», информация о случившемся в школе на Невском проспекте поступила в полицию около полудня 20 января. Помощь медиков потребовалась ученику шестого класса, который проводил перемену в классе на пятом этаже.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса. По предварительным данным, он в реанимации.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы поступка школьника. Проверку также начала прокуратура.

«В школе работают сотрудники правоохранительных органов и администрации Центрального района, проводится проверка. В учебное заведение также направлены психологи для оказания психологической помощи детям», — сообщили в районной администрации.

медицина