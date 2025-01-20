16-летний подросток на отцовском автомобиле насмерть сбил инспектора УБДД в Навои

Однако водитель проигнорировал сигнал об остановке и на высокой скорости сбил инспектора, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм сотрудник скончался на месте.
Кто был за рулем?
В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранительные органы установили, что за рулём автомобиля находился 16-летний подросток, а машина принадлежала его отцу. Автомобиль был обнаружен и помещён на штрафную стоянку. В настоящий момент прокуратура Навои проводит доследственную проверку по факту случившегося.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в отношении подростка возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса:
- Статья 266 — «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств»;
- Статья 117 — «Оставление в опасности».
Следственные действия продолжаются. Погибший 32-летний сотрудник правоохранительных органов был отцом двоих детей и с 2017 года работал в системе органов внутренних дел.
Этот трагический случай вызывает множество вопросов, на которые предстоит ответить следствию: Что подросток делал на улицах города в два часа ночи? Почему он снял номера с автомобиля? И, наконец, действительно ли за рулём был несовершеннолетний, или за этим происшествием скрывается нечто большее?
Этот инцидент также поднимает важную проблему — легкомысленного отношения некоторых родителей к передаче автомобилей своим детям и нарушениям ПДД, которые порой оборачиваются трагедиями.
Сегодня также стало известно о похожем случае в Самарканде, где ученик 10-го класса насмерть сбил пешехода.