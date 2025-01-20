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16-летний подросток на отцовском автомобиле насмерть сбил инспектора УБДД в Навои

Трагический инцидент произошел в Навои 19 января около 1:45 ночи. Инспектор дорожно-патрульной службы попытался остановить автомобиль Kia Sonet, который двигался без регистрационных номеров и с нарушением правил дорожного движения.

Однако водитель проигнорировал сигнал об остановке и на высокой скорости сбил инспектора, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм сотрудник скончался на месте.

Кто был за рулем?

В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранительные органы установили, что за рулём автомобиля находился 16-летний подросток, а машина принадлежала его отцу. Автомобиль был обнаружен и помещён на штрафную стоянку. В настоящий момент прокуратура Навои проводит доследственную проверку по факту случившегося.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в отношении подростка возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса:

  • Статья 266 — «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств»;
  • Статья 117 — «Оставление в опасности».

Следственные действия продолжаются. Погибший 32-летний сотрудник правоохранительных органов был отцом двоих детей и с 2017 года работал в системе органов внутренних дел.

Этот трагический случай вызывает множество вопросов, на которые предстоит ответить следствию: Что подросток делал на улицах города в два часа ночи? Почему он снял номера с автомобиля? И, наконец, действительно ли за рулём был несовершеннолетний, или за этим происшествием скрывается нечто большее?

Этот инцидент также поднимает важную проблему — легкомысленного отношения некоторых родителей к передаче автомобилей своим детям и нарушениям ПДД, которые порой оборачиваются трагедиями.

Сегодня также стало известно о похожем случае в Самарканде, где ученик 10-го класса насмерть сбил пешехода.