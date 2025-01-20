16-летний подросток на отцовском автомобиле насмерть сбил инспектора УБДД в Навои

Этот трагический случай вызывает множество вопросов, на которые предстоит ответить следствию: Что подросток делал на улицах города в два часа ночи? Почему он снял номера с автомобиля? И, наконец, действительно ли за рулём был несовершеннолетний, или за этим происшествием скрывается нечто большее?