Тайный туннель на границе США и Мексики будет засыпан, сообщили СМИ

Туннель, обнаруженный 10 января, соединяет Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в американском штате Техас. По словам чиновников, с мексиканской стороны он имеет длину около 300 метров и оборудован освещением, вентиляцией и укреплен для предотвращения обвалов.
По словам генерала, подчиненные которого охраняют туннель, проход спрятан в системе ливневой канализации, проходящей между двумя городами, его высота составляет около 2 метров, а ширина — 1,2 метра, что позволяет легко перемещать людей и контрабанду.
«Строительство туннеля должно было занять много времени… возможно, один или два года», — сказал Лемус журналистам. По его словам, генеральная прокуратура Мексики, расследует возможное соучастие местных властей, которые «не заметили» строительство туннеля.
Генерал добавил, что информация о существовании и расположении туннеля была частично почерпнута из обсуждений торговцами людьми в социальных сетях, таких как TikTok.