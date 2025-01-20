Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста

«Вчера вечером поступил сигнал о том, что на горе Ай-Георгий в районе 1-й купели мужчине стало плохо. Самостоятельно передвигаться он не мог, необходима была помощь спасателей в его эвакуации к карете скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда оперативно нашли пострадавшего и эвакуировали его к подножию горы, где передали медработникам.
Ранее в горах над Ялтой заблудились двое туристов — пара не смогла найти дорогу в темноте. Накануне помощь спасателей понадобилась двум туристам в районе Судака, один из них был травмирован.