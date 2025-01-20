Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста

«Вчера вечером поступил сигнал о том, что на горе Ай-Георгий в районе 1-й купели мужчине стало плохо. Самостоятельно передвигаться он не мог, необходима была помощь спасателей в его эвакуации к карете скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.