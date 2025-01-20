Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым. Мужчине стало плохо во время прогулки по горе Ай-Георгий в Судаке, его эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера вечером поступил сигнал о том, что на горе Ай-Георгий в районе 1-й купели мужчине стало плохо. Самостоятельно передвигаться он не мог, необходима была помощь спасателей в его эвакуации к карете скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда оперативно нашли пострадавшего и эвакуировали его к подножию горы, где передали медработникам.

Ранее в горах над Ялтой заблудились двое туристов — пара не смогла найти дорогу в темноте. Накануне помощь спасателей понадобилась двум туристам в районе Судака, один из них был травмирован.

МЧС