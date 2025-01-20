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На Северо-Западе Челябинска трамвай протаранил толпу пешеходов

Люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Источник: Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения

В Челябинске на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы трамвай влетел в пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 20 января около дома № 305е по проспекту Победы. По предварительным данным, трамваем управляла 63-летняя женщина-водитель. Погибших нет. Травмы получил несовершеннолетний пешеход. Его доставили в больницу. На месте аварии работает начальник отдела Госавтоинспекции Челябинска.