Поддельные российские рубли все чаще выявляются в Беларуси

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Объем поддельных российских рублей, которые выявляют банки, вырос на 47,5%, сообщает Нацбанк Беларуси.
Речь идет о периоде с января по сентябрь 2024 года, который сравнили с таким же периодом 2023 года. За этот период общее количество подделок уменьшилось на 20%. Всего было выявлено свыше 480 фальшивых банкнот.
В целом остался тренд подделку долларов — их доля в общей массе за 9 месяцев прошлого года составила 78,7%. Поддельных российских рублей при этом — 12,2%; евро — 7,9%; белорусских рублей — 1%.
Чаще всего встречались фальшивки номиналом в 100 долларов — их выявили 329 штук.
«К категории суперподделок относились пять банкнот номиналом 100 долларов США», — отмечают в Нацбанке.
Среди российских рублей банки чаще всего выявляют поддельные купюры в 5 000. Если за девять месяцев 2023 года их было 35 штук, то в 2024 году за такой же период — 50. Остальные номиналы среди подделок российских рублей встречаются крайне редко.