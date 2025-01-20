В автомобиле Гоши Куценко нашли убитую женщину

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль.