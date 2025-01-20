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В автомобиле Гоши Куценко нашли убитую женщину

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Убитую женщину нашли в раритетном автомобиле «ЗАЗ» актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал собеседник агентства, 19 января на Кутузовском проспекте возле дома 1/7 в машине «ЗАЗ», которая принадлежит актеру Юрию (Гоше) Куценко, нашли тело изрезанной женщины.

«Предполагаемый преступник уже задержан. Предварительно, и погибшая, и фигурант вели маргинальный образ жизни», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль.

В пресс-службе главного следственного управления СК РФ сообщили РИА Новости, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.