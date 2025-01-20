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Омского ветврача отправили в колонию по неожиданной статье

Омские правоохранители сообщили в понедельник, 20 января 2025 года, о вынесении приговора по статье 159 УК РФ Мошенничество в отношении 38-летнего омича ветеринарного врача.

"От его действий пострадали пожилые люди, которым звонили телефонные мошенники и под видом родственников сообщали о ДТП. Пенсионеры передавали все накопления злоумышленникам.

В четырех случаях, как установили полицейские, деньги забирали водители такси, и лишь в одном за ними пришел подсудимый", — передает ведомство.

По мнению силовиков, мужчина прекрасно осознавал, что является частью криминального бизнеса. Как сообщается, общая сумма причиненного пенсионерам ущерба составила более 3 млн рублей.

Суд приговорил омича к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

По мнению автора, осуждение ветеринарного врача по статье о мошенничестве можно назвать неожиданным.