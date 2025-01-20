Омского ветврача отправили в колонию по неожиданной статье

"От его действий пострадали пожилые люди, которым звонили телефонные мошенники и под видом родственников сообщали о ДТП. Пенсионеры передавали все накопления злоумышленникам.
В четырех случаях, как установили полицейские, деньги забирали водители такси, и лишь в одном за ними пришел подсудимый", — передает ведомство.
По мнению силовиков, мужчина прекрасно осознавал, что является частью криминального бизнеса. Как сообщается, общая сумма причиненного пенсионерам ущерба составила более 3 млн рублей.
Суд приговорил омича к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
По мнению автора, осуждение ветеринарного врача по статье о мошенничестве можно назвать неожиданным.