Одна из жертв спаслась от них прыжком из окна: перед судом в Уфе предстала банда похитителей и вымогателей

Двое участников преступной группы из Уфы предстали перед судом по обвинению в разбое и похищении человека. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Следствием было установлено, что в декабре 2022 года один из обвиняемых пригласил знакомого в арендованную квартиру вместе с двумя товарищами для якобы обсуждения деловых вопросов. Там трое злоумышленников, избив и угрожая ножом потерпевшим, стали их насильно удерживать, одного приковали наручниками к батарее. Банда требовала у своих жертв 1,5 миллиона рублей, мотивируя это тем, что похищенные якобы причастны к незаконному обороту наркотиков.
Однако ничего у злоумышленников не вышло. Прикованный наручниками потерпевший дождался удачного момента для побега и выпрыгнул из окна третьего этажа. Он получил тяжелую травму, но это помогло его товарищам по несчастью. Опасаясь задержания, обвиняемые скрылись, а также отпустили других потерпевших. В последующем банду задержали в Уфе.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Разбой». Кировский районный суд Уфы назначил злоумышленниками 8,5 и 9 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
— Ранее в отношении третьего участника вынесен обвинительный приговор, — сообщает прокуратура.
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