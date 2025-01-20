Одна из жертв спаслась от них прыжком из окна: перед судом в Уфе предстала банда похитителей и вымогателей

Следствием было установлено, что в декабре 2022 года один из обвиняемых пригласил знакомого в арендованную квартиру вместе с двумя товарищами для якобы обсуждения деловых вопросов. Там трое злоумышленников, избив и угрожая ножом потерпевшим, стали их насильно удерживать, одного приковали наручниками к батарее. Банда требовала у своих жертв 1,5 миллиона рублей, мотивируя это тем, что похищенные якобы причастны к незаконному обороту наркотиков.