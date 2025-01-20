Уфимцев осудили за похищение и избиение троих мужчин.

Прибыв по адресу, мужчины подверглись нападению. Злоумышленники, избивая и угрожая расправой, требовали передачи 1,5 млн рублей якобы за их причастность к незаконному обороту наркотиков. Подсудимые удерживали потерпевших в квартире, приковав одного из них наручниками к батарее, которому удалось сбежать выпрыгнув с окна третьего этажа. Его здоровью был причинен тяжкий вред. Испугавшись приезда сотрудников полиции, они отпустили оставшихся похищенных.