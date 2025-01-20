Уфимцев осудили за похищение и избиение троих мужчин.

Двоим уфимцам вынесли приговор за преступления по статьям «незаконное лишение человека свободы» и «разбой». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, ночью в декабре 2022 года трое мужчин под вымышленным предлогом заманили троих знакомых в заранее арендованную квартиру по улице Караидельской в Уфе.
Прибыв по адресу, мужчины подверглись нападению. Злоумышленники, избивая и угрожая расправой, требовали передачи 1,5 млн рублей якобы за их причастность к незаконному обороту наркотиков. Подсудимые удерживали потерпевших в квартире, приковав одного из них наручниками к батарее, которому удалось сбежать выпрыгнув с окна третьего этажа. Его здоровью был причинен тяжкий вред. Испугавшись приезда сотрудников полиции, они отпустили оставшихся похищенных.
«Один из потерпевших, который был прикован наручниками, улучив возможность, выпрыгнул из окна третьего этажа, попытавшись сбежать. После побега потерпевшего, опасаясь задержания, вымогатели скрылись и отпустили двух других потерпевших. В последующем, они были задержаны на территории Уфы».
Суд назначил им наказание в виде 8 лет 6 месяцев и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. В отношении третьего участника вынесен обвинительный приговор.