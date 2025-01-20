Смерть казахстанки в Малайзии прокомментировали в МИД

В социальных сетях распространились видео, на которых блогеры сообщили о смерти 17-летней казахстанки Нурай Кадыр от пневмонии в одной из частных клиник Малайзии. Сообщается, что девушка, обучавшаяся в китайском университете Сямэнь, скончалась в частной больнице, не дождавшись оказания необходимой медицинской помощи.