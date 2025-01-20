Смерть казахстанки в Малайзии прокомментировали в МИД

В социальных сетях распространились видео, на которых блогеры сообщили о смерти 17-летней казахстанки Нурай Кадыр от пневмонии в одной из частных клиник Малайзии. Сообщается, что девушка, обучавшаяся в китайском университете Сямэнь, скончалась в частной больнице, не дождавшись оказания необходимой медицинской помощи.
По информации официального представителя министерства Айбека Смадиярова, посольство Казахстана в Малайзии оказало всестороннюю помощь в организации транспортировки тела погибшей казахстанки на родину.
«Консул также координировал вопросы с госпиталем, университетом и страховой компанией. Все расходы, связанные с транспортировкой тела, ритуальные услуги и авиабилет матери были покрыты за счет медицинской страховки», — сообщил Смадияров.
Официальный представитель ведомства добавил, что сотрудники посольства Казахстана находятся в постоянном контакте с госпиталем, где проводится внутреннее расследование по факту смерти казахстанки.
«Результаты будут переданы матери покойной. Также посольство поддерживает связь с университетом и оказывает содействие матери студентки в вопросах, связанных с дальнейшими правовыми действиями», — заключил Смадияров.
По данным ведомства, по состоянию на январь 2025 года на консульском учете посольства Казахстана в Малайзии состоят 63 студента.