В Ростовской области арестовали подозреваемого в совращении девочек-подростков

Жителя Волгодонска, которого заподозрили в совращении девочек-подростков, отправили под стражу. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Отметим, это предварительная мера пресечения. Сейчас еще ведется следствие, а также уточняются другие возможные эпизоды преступлений.
Ранее стало известно о задержании 62-летнего тренера, который якобы приглашал воспитанниц к себе домой под предлогом массажа, а потом «совершал преступления в их отношении». Дело в отношении мужчины было возбуждено по двум уголовным статьям (ч. 3 ст. 135 УК РФ и ч. 3 ст. 134 УК РФ).