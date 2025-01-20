В Ростовской области арестовали подозреваемого в совращении девочек-подростков

Ранее стало известно о задержании 62-летнего тренера, который якобы приглашал воспитанниц к себе домой под предлогом массажа, а потом «совершал преступления в их отношении». Дело в отношении мужчины было возбуждено по двум уголовным статьям (ч. 3 ст. 135 УК РФ и ч. 3 ст. 134 УК РФ).