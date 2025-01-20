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В Ростовской области арестовали подозреваемого в совращении девочек-подростков

В Волгодонске завели дело из-за совращения девочек-подростков, подозреваемый под стражей.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Волгодонска, которого заподозрили в совращении девочек-подростков, отправили под стражу. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Отметим, это предварительная мера пресечения. Сейчас еще ведется следствие, а также уточняются другие возможные эпизоды преступлений.

Ранее стало известно о задержании 62-летнего тренера, который якобы приглашал воспитанниц к себе домой под предлогом массажа, а потом «совершал преступления в их отношении». Дело в отношении мужчины было возбуждено по двум уголовным статьям (ч. 3 ст. 135 УК РФ и ч. 3 ст. 134 УК РФ).