В Челябинске начальник железнодорожной станции задержан по подозрению в подкупе

Материалы для возбуждения дела передали в следственные органы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
В получении коммерческого подкупа подозревается начальник железнодорожной станции. По данным следствия, в августе прошлого года житель Санкт-Петербурга передал ему 239 тысяч рублей. Взамен на станции должны были проводить без заключения контрактов ремонтные работы и обслуживание вагонов, принадлежащих коммерческому предприятию, что является нарушением правил.
В СУ СК России по Челябинской области уточнили, что подозреваемому готовятся предъявить обвинение. Сотрудники ведомства продолжают необходимые следственные действия, сбор доказательств. Также вынимание уделено выявлению иных фактов преступлений.