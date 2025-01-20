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В Челябинске начальник железнодорожной станции задержан по подозрению в подкупе

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Челябинску.

Источник: РИА "Новости"

Материалы для возбуждения дела передали в следственные органы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

В получении коммерческого подкупа подозревается начальник железнодорожной станции. По данным следствия, в августе прошлого года житель Санкт-Петербурга передал ему 239 тысяч рублей. Взамен на станции должны были проводить без заключения контрактов ремонтные работы и обслуживание вагонов, принадлежащих коммерческому предприятию, что является нарушением правил.

В СУ СК России по Челябинской области уточнили, что подозреваемому готовятся предъявить обвинение. Сотрудники ведомства продолжают необходимые следственные действия, сбор доказательств. Также вынимание уделено выявлению иных фактов преступлений.