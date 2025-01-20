В Челябинске начальник железнодорожной станции задержан по подозрению в подкупе

В получении коммерческого подкупа подозревается начальник железнодорожной станции. По данным следствия, в августе прошлого года житель Санкт-Петербурга передал ему 239 тысяч рублей. Взамен на станции должны были проводить без заключения контрактов ремонтные работы и обслуживание вагонов, принадлежащих коммерческому предприятию, что является нарушением правил.