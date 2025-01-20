Специалисты проверили воздух рядом с горящей воронежской нефтебазой

Спустя пять дней после атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, пожарные борются с огнем. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторить качество воздуха. Об этом сообщили в региональном ведомстве.