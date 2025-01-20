Специалисты проверили воздух рядом с горящей воронежской нефтебазой

Спустя пять дней после атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, пожарные борются с огнем. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторить качество воздуха. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Последнее обновление о состоянии воздуха в связи с горением резервуаров с нефтепродуктами актуально на 11:00 понедельника, 20 января.
Региональные санврачи отметили, что содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории ближайших от места горения населенных пунктов (с учетом направления ветра) соответствует требованиям гигиенических нормативов.