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Специалисты проверили воздух рядом с горящей воронежской нефтебазой

Содержание загрязняющих веществ в воздухе соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Спустя пять дней после атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, пожарные борются с огнем. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторить качество воздуха. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Последнее обновление о состоянии воздуха в связи с горением резервуаров с нефтепродуктами актуально на 11:00 понедельника, 20 января.

Региональные санврачи отметили, что содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории ближайших от места горения населенных пунктов (с учетом направления ветра) соответствует требованиям гигиенических нормативов.

экология