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Задержанный за убийство женщины, найденной в авто Куценко, признал вину

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мужчина, убивший женщину на Кутузовском проспекте в Москве, а затем поместивший ее тело в принадлежащий актеру Гоше Куценко раритетный автомобиль, признал вину, следствие в понедельник будет ходатайствовать о его аресте, сообщает столичный главк СК России.

Источник: © РИА Новости

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что убитую женщину нашли в раритетном автомобиле «ЗАЗ» актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан. По данным главного следственного управления СК по Москве, уголовное дело расследуется по статье «убийство». По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)… Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в понедельник следствие будет ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом об аресте мужчины.

По данным следствия, в ночь на 19 января пьяный фигурант, находясь у жилого дома на Кутузовском проспекте, в ходе конфликта нанес не менее 12 ножевых ранений своей знакомой, от которых та скончалась.