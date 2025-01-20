Задержанный за убийство женщины, найденной в авто Куценко, признал вину

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что убитую женщину нашли в раритетном автомобиле «ЗАЗ» актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан. По данным главного следственного управления СК по Москве, уголовное дело расследуется по статье «убийство». По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование.