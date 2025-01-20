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18-летняя студентка пропала в Алматы

Родные девушки просят о помощи.

Источник: t.me/ztb_qaz

18-летняя студентка медколледжа Аружан Омирзак пропала после поездки на рынок в Алматы. Девушку ищут родные и полицейские и обращаются за помощью ко всем, кто мог её видеть, передаёт BaigeNews.kz.

По словам брата пропавшей Аружан вышла из дома утром 19 января. Поехала на рынок «Алтын Орда». До 15:00 была на связи. Позвонила матери и сказала, что едет домой, но так и не вернулась.

Заявление по факту исчезновения девушки зарегистрировано в Карасайской районной полиции.

«Стражами правопорядка проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей», — сообщили в ДП Алматинской области.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Аружан, позвоните по номеру +7 771 473 30 99 (брат Дархан), либо 102.