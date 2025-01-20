«Девочка в реанимации». Водитель жестко сбил 8-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Солигорске

В Солигорске водитель «Ситроена» жестко сбил 8-летнюю школьницу на пешеходном переходе, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Авария произошла в районном центре утром 20 января на улице Ленина. Около 08.05 часов 36-летний водитель, проезжая в крайней правой полосе, сбил школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движения авто.
Момент наезда попал на камеру видеорегистратора другого авто. Девочка получила серьезные травмы, ее доставили в реанимацию. По факту аварии проводится проверка.
Ранее Минздрав сообщил о травмах семи пострадавших в жестком ДТП с маршруткой под Минском: «Переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы».
Тем временем белорусы захватили первый мем 2025 года: «Господа бобруйчане, мы вам теперь завидуем. У минчан такой песни нет».