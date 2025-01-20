«Девочка в реанимации». Водитель жестко сбил 8-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Солигорске

Авария произошла в районном центре утром 20 января на улице Ленина. Около 08.05 часов 36-летний водитель, проезжая в крайней правой полосе, сбил школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движения авто.