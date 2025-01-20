В Омской области выявили первый в 2025 году случай бешенства

В селе Октябрьское Горьковского района выявлен первый в этом году случай бешенства у животных на территории Омской области. С 17 января там действует карантин. Соответствующий указ, подписанный и.о. губернатора Омской области Дмитрием Ушаковым, опубликован на интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, очаг заболевания зафиксирован в личном подсобном хозяйстве по улице Березовой. На время карантина там введены ограничения не только по обороту животных, но и на посещения людей. Доступ посторонним, за исключением специалистов ветеринарной службы и работников, задействованных в ликвидации очага, на территорию ЛПХ запрещен.
В самом поселении введен запрет на проведение ярмарок и выставок животных, их запрещено вывозить за пределы поселения. Также под запретом отлов диких животных для зоопарков. Ограничения будут действовать до 17 марта.
Ранее мы писали о том, что в 2023 году на территории региона было выявлено 30 случаев бешенства, в ноябре того же года от этого заболевания в Колосовском районе Омской области погиб человек.