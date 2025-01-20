Появились подробности смертельной аварии в Навашинском округе

53-летний водитель автомобиля ВАЗ на затяжном повороте ехал слишком быстро, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой Hyundai. В итоге отечественный автомобиль загорелся, семья, находившаяся внутри салона, погибла. От самой машины также почти ничего не осталось: огонь уничтожил авто.