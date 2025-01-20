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Появились подробности смертельной аварии в Навашинском округе

Выживший водитель-виновник аварии уже не раз был оштрафован за превышение скорости.

Источник: Госавтоинспекция Нижегородской области

Большая скорость движения при проезде затяжного поворота стала причиной смертельного ДТП в Навашинском округе, где погибли двое взрослых и двухмесячный малыш. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

53-летний водитель автомобиля ВАЗ на затяжном повороте ехал слишком быстро, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой Hyundai. В итоге отечественный автомобиль загорелся, семья, находившаяся внутри салона, погибла. От самой машины также почти ничего не осталось: огонь уничтожил авто.

Как отметили в ГАИ, выживший водитель уже не раз был оштрафован за превышение скорости, однако никаких выводов не сделал.

Напомним, что смертельная авария произошла рано утром 20 января в районе деревни Корниловка в Навашинском округе. В ДТП погибли 40-летний мужчина, женщина и двухмесячный ребёнок. Обоих водителей и пассажирку иномарки с травмами увезли в больницу.

Позже с места ДТП было опубликовано видео.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что один человек погиб, трое получили травмы в ДТП в Городецком районе 20 января.