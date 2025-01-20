Мошенники в Башкирии обманывают людей под предлогом замены электросчетчиков

Похожим способом удалось обмануть и 55-летнюю горожанку. Аферист представился сотрудником электросетей и под предлогом замены электрических счетчиков выудил у нее паспортные данные. Через некоторое время заявительнице поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который напугал ее вопросами: кому и зачем она сказала свои персональные данные и сообщил, что теперь на ее имя пытаются оформить кредит. А затем убедил пенсионерку «опередить» мошенников и оформить другой кредит. Горожанка перевела на продиктованный счет 600 тыс. рублей. Далее позвонил уже сотрудник банка и убедил перечислить средства еще. В общей сложности жительница города Салавата отдала мошенникам более 1,7 млн рублей.