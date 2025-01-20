Мошенники в Башкирии обманывают людей под предлогом замены электросчетчиков

В последнее время в городе Салавате участились случаи обмана жителей мошенниками под предлогом замены электрических счетчиков, сообщает МВД Башкирии. Аферисты звонят потенциальным жертвам, выдавая себя за сотрудников электросетей и энергосбыта.
Последний такой случай произошел с 72-летней женщиной. С неизвестного номер ей позвонили в мессенджере. Незнакомец представился сотрудником «ЭнергоСбыта» и сообщил, что необходимо поменять электросчетчики. Данная услуга предлагалась бесплатно, но лже-специалист попросил сообщить код из смс-сообщения, что пенсионерка и сделала.
Через некоторое время ей поступил видео-звонок от неизвестного, который представился еще сотрудником Росфинмониторинга. Звонивший сообщил, что личный кабинет женщины на портале «Госуслуги» взломан мошенниками, которые уже оформили доверенность на ее имя. Поверив аферисту, потерпевшая стала действовать по его инструкции. Она обналичила свои сбережения в сумме около 300 тыс. рублей и перевела на указанный счет.
Похожим способом удалось обмануть и 55-летнюю горожанку. Аферист представился сотрудником электросетей и под предлогом замены электрических счетчиков выудил у нее паспортные данные. Через некоторое время заявительнице поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который напугал ее вопросами: кому и зачем она сказала свои персональные данные и сообщил, что теперь на ее имя пытаются оформить кредит. А затем убедил пенсионерку «опередить» мошенников и оформить другой кредит. Горожанка перевела на продиктованный счет 600 тыс. рублей. Далее позвонил уже сотрудник банка и убедил перечислить средства еще. В общей сложности жительница города Салавата отдала мошенникам более 1,7 млн рублей.
По данным фактам следственным подразделением отдела МВД по городу Салавату возбуждены уголовные дела по факту мошенничества.