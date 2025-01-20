Захват заложников в Актобе: новые подробности

Злоумышленник удерживал своих жертв почти пять часов. Полиция пыталась вести с ним переговоры, но он не выдвигал каких-либо требований и отказывался выпускать заложников. В итоге дом взяли штурмом, но к тому моменту пожилые супруги были уже при смерти. 67-летняя женщина скончалась по пути в больницу, а ее 74-летний супруг — на операционном столе. Выжить удалось лишь их дочери.