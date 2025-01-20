Захват заложников в Актобе: новые подробности

Отметим, что в ночь на 14 января женщина вместе с пожилыми родителями оказалась в заложниках в их собственном доме. До сегодняшнего дня пострадавшая не знала, чем завершилась спецоперация по их освобождению. Из больницы ее забрали родственники, сообщили в управлении здравоохранения области.
«Пациентка в связи с улучшением общего состояния и показателей здоровья, выписана домой с рекомендациями. Дальнейшее наблюдение — в поликлинике по месту прикрепления», — сообщили в управлении здравоохранения.
Напомним, на прошлой неделе в Актобе, в одном из частных домов, мужчина взял в заложники трех человек: 40-летнюю женщину и ее родителей, которых полицейские обнаружили после проведения штурма с ножевыми ранениями. Позже супруги скончались.
Злоумышленник удерживал своих жертв почти пять часов. Полиция пыталась вести с ним переговоры, но он не выдвигал каких-либо требований и отказывался выпускать заложников. В итоге дом взяли штурмом, но к тому моменту пожилые супруги были уже при смерти. 67-летняя женщина скончалась по пути в больницу, а ее 74-летний супруг — на операционном столе. Выжить удалось лишь их дочери.
В департаменте полиции ранее сообщили, что по факту трагического инцидента возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Как стало известно корреспонденту Tengrinews.kz, квартира, где ранее жил подозреваемый, сейчас опечатана. Соседи ничего не говорят о хозяине квартиры. 16 января следственный суд Актобе выдал санкцию на арест подозреваемого. В тот же день утром в доме, где произошла трагедия, прощались с погибшими супругами.