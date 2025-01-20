В Самаре продлили арест обвиняемым в покушении на депутата Матвеева

В июле во время первого судебного заседания, на котором избирали меру пресечения фигурантам, следователь заявил, что один из них признал свою причастность к преступлению частично. При этом фигурант отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Остальные не признавали вину и отрицали свою причастность к инциденту.