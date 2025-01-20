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В Самаре продлили арест обвиняемым в покушении на депутата Матвеева

Суд продлил арест трем обвиняемым в покушении на депутата Матвеева до 17 марта.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 20 янв — РИА Новости. Самарский районный суд продлил арест до 17 марта трем обвиняемым в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Арест продлен до 17 марта», — сообщила собеседница агентства, комментируя вопрос о мере пресечения в отношении трех фигурантов дела.

По данным следствия, вечером 18 июля 2024 года двое мужчин и 16-летний подросток, находясь на улице в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.

Матвеев сообщал в своем Telegram-канале, что в результате конфликта получил рассечение кожи головы, а его водитель — перелом ключицы.

В июле во время первого судебного заседания, на котором избирали меру пресечения фигурантам, следователь заявил, что один из них признал свою причастность к преступлению частично. При этом фигурант отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Остальные не признавали вину и отрицали свою причастность к инциденту.