Пять человек отравились угарным газом в Лысковском районе

В воскресенье вечером, 19 января, женщина, двое мужчин и ее двое внуков находились в квартире дома на улице Солдатова в поселке Нива. Резко они почувствовали недомогание и вызвали скорую, которая затем направила их в больницу. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь, их здоровью ничего не угрожает.