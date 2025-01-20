Пять человек отравились угарным газом в Лысковском районе

Пять человек отравились угарным газом в жилом доме в Лысковском районе. Следователи СК России начали доследственную проверку, сообщили в региональном ведомстве.
В воскресенье вечером, 19 января, женщина, двое мужчин и ее двое внуков находились в квартире дома на улице Солдатова в поселке Нива. Резко они почувствовали недомогание и вызвали скорую, которая затем направила их в больницу. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь, их здоровью ничего не угрожает.
Как выяснили следователи, в квартире есть газовая колонка, которая на момент происшествия работала вместе с принудительной вентиляцией. Вероятнее всего, это могло привести к изменению давления в газовой колонке и образованию обратной тяги.
На месте также работает прокурор Лысковского района Роман Яшин. Он выясняет обстоятельства всего происшествия.
«Ход и результаты доследственной проверки и принятие окончательного процессуального решения также контролируются надзорным ведомством», — сообщает прокуратура Нижегородской области.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что взрыв газа произошёл в двухэтажном доме в Богородске.