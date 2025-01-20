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В Зеленоградске на берегу моря обнаружили снаряд времен войны

Опасный боеприпас был вывезен.

Источник: пресс-служба Балтфлота

На берегу Балтийского моря в Зеленоградске обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Его обезвредили специалисты группы разминирования отдельного морского инженерного полка, сообщает пресс-служба Балтфлота.

«Найденный на пляже 75-миллимитровый артиллерийский боеприпас времен Великой Отечественной войны выбросило волной во время шторма», — отметили в пресс-службе флота.

Специалисты вывезли боеприпас в специальное место хранения для дальнейшего уничтожения.

В 2024 году саперами Балтийского флота утилизировано свыше 50 тысяч подобных находок.

МЧС