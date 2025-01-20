В Зеленоградске на берегу моря обнаружили снаряд времен войны

На берегу Балтийского моря в Зеленоградске обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Его обезвредили специалисты группы разминирования отдельного морского инженерного полка, сообщает пресс-служба Балтфлота.
«Найденный на пляже 75-миллимитровый артиллерийский боеприпас времен Великой Отечественной войны выбросило волной во время шторма», — отметили в пресс-службе флота.
Специалисты вывезли боеприпас в специальное место хранения для дальнейшего уничтожения.
В 2024 году саперами Балтийского флота утилизировано свыше 50 тысяч подобных находок.