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Суд снял судимость с экс-вице-губернатора Петербурга Оганесяна

Смольнинский районный суд Петербурга снял судимость с бывшего вице-губернатора Северной столицы Марата Оганесяна по его ходатайству. Об этом сообщила глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Ходатайство Оганесяна было мотивировано безупречным поведением и тем, что свое наказание он отбыл в полном объеме, а вред, причиненный преступлением, возместил. Теперь судимость экс-чиновника снята до истечения срока.

Напомним, в 2021 году Марату Оганесяну дали 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за получение взяток при строительстве стадиона на Крестовском острове, на котором прошли матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также суд назначил штраф в 20 миллионов рублей, который Оганесян погасил.

Как сообщал «МК в Питере» ранее, бывший вице-губернатор с августа 2022 года трудился в Мариинском театре на должности директора по реализации инвестиционно-строительных проектов. За свою работу он получил несколько благодарностей от коллег.