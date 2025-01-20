Суд снял судимость с экс-вице-губернатора Петербурга Оганесяна

Напомним, в 2021 году Марату Оганесяну дали 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за получение взяток при строительстве стадиона на Крестовском острове, на котором прошли матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также суд назначил штраф в 20 миллионов рублей, который Оганесян погасил.