Куценко заявил, что узнал об обнаружении тела женщины в его авто на съемках

Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями было найдено 19 января в зарегистрированном на Гошу Куценко «Запорожце», который долгое время стоял открытым под тентом во дворе дома на Кутузовском проспекте. В убийстве подозревается знакомый погибшей — 30-летний Альберт Абдуллин. Он уже признался в содеянном. По словам мужчины, дувушку он убил во время ссоры, возникшей при распитии спиртных напитков.