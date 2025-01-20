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Куценко заявил, что узнал об обнаружении тела женщины в его авто на съемках

Актер Гоша Куценко в социальных сетях впервые прокомментировал убийство женщины в Москве, тело которой нашли в принадлежащем ему «Запорожце». Он записал видео в Telegram-канале.

Артист отметил, что узнал о случившемся на съемках в экспедиции.

«Узнал эту страшную новость на съёмках в экспедиции. Убийца задержан», — сказал Куценко.

Он также выразил соболезнования родным погибшей.

Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями было найдено 19 января в зарегистрированном на Гошу Куценко «Запорожце», который долгое время стоял открытым под тентом во дворе дома на Кутузовском проспекте. В убийстве подозревается знакомый погибшей — 30-летний Альберт Абдуллин. Он уже признался в содеянном. По словам мужчины, дувушку он убил во время ссоры, возникшей при распитии спиртных напитков.