Двенадцать человек эвакуировали из-за пожара на проспекте Стачек, есть пострадавший

Сигнал о возгорании по адресу: проспект Стачек, д. 105, корп. 2 поступил на пульт дежурного «01» в 10:15, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что в трехкомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 7 кв. м. Из-за угрозы распространения огня пришлось эвакуировать 12 человек, включая двоих детей.
Ликвидировать возгорание удалось в 10:41 силами 15 спасателей и трех единиц техники. В результате пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение, уточнили в МЧС.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще один квартирный пожар на Бухарестской улице привел к госпитализации двух людей — взрослого мужчины и несовершеннолетнего.