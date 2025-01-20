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Двенадцать человек эвакуировали из-за пожара на проспекте Стачек, есть пострадавший

Очередной квартирный пожар с пострадавшими произошел утром 20 января в Кировском районе Петербурга.

Сигнал о возгорании по адресу: проспект Стачек, д. 105, корп. 2 поступил на пульт дежурного «01» в 10:15, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в трехкомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 7 кв. м. Из-за угрозы распространения огня пришлось эвакуировать 12 человек, включая двоих детей.

Ликвидировать возгорание удалось в 10:41 силами 15 спасателей и трех единиц техники. В результате пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще один квартирный пожар на Бухарестской улице привел к госпитализации двух людей — взрослого мужчины и несовершеннолетнего.

МЧС
пожары