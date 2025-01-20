В Сочи задержали устроившего ДТП в состоянии опьянения водителя

Правоохранителями установлено, что нарушителем ДТП оказался житель Новосибирска, ранее он уже привлекался к ответственности за вождение авто в состоянии опьянения, от медосвидетельствования он отказался и в этот раз.
«В его действиях усматриваются признаки статьи 264.1 УК РФ (Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). В отношении водителя и его пассажиров составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению полиции», — поясняется в Telegram-канале главка.
Дебоширы задержаны, решается вопрос об избрании им судом меры пресечения. «Пистолет с резиновыми пулями, принадлежащий одному из пассажиров “Мерседеса”, полицейские изъяли в нескольких метрах от места ДТП на ул. Донской. По факту дорожного конфликта проводится проверка», — сказали в полиции.