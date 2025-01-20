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В Сочи задержали устроившего ДТП в состоянии опьянения водителя

СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Водителя Mercedes, устроившего в Сочи ДТП, предположительно в состоянии опьянения, а также пассажиров, одному из которых принадлежал пистолет с резиновыми пулями, задержали полицейские, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Правоохранителями установлено, что нарушителем ДТП оказался житель Новосибирска, ранее он уже привлекался к ответственности за вождение авто в состоянии опьянения, от медосвидетельствования он отказался и в этот раз.

«В его действиях усматриваются признаки статьи 264.1 УК РФ (Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). В отношении водителя и его пассажиров составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению полиции», — поясняется в Telegram-канале главка.

Дебоширы задержаны, решается вопрос об избрании им судом меры пресечения. «Пистолет с резиновыми пулями, принадлежащий одному из пассажиров “Мерседеса”, полицейские изъяли в нескольких метрах от места ДТП на ул. Донской. По факту дорожного конфликта проводится проверка», — сказали в полиции.