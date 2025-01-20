Под Краснокамском в массовом ДТП столкнулись три автомобиля

По информации АСФ Краснокамского округа, звонок о ДТП поступил на телефон городского ЕДДС. Очевидец сообщил об аварии на 1048 км трассы Р-243 М-12 «ВОСТОК» Кострома-Шарья-Киров-Пермь. На отвороте к деревне Гуляево столкнулись «ВАЗ 2110», «Рено Логан» и «Газель Бизнес».