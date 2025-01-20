Под Краснокамском в массовом ДТП столкнулись три автомобиля

В Пермском крае под Краснокамском около 08:13 20 января произошло массовое ДТП. В автоаварии столкнулись три автомобиля.
По информации АСФ Краснокамского округа, звонок о ДТП поступил на телефон городского ЕДДС. Очевидец сообщил об аварии на 1048 км трассы Р-243 М-12 «ВОСТОК» Кострома-Шарья-Киров-Пермь. На отвороте к деревне Гуляево столкнулись «ВАЗ 2110», «Рено Логан» и «Газель Бизнес».
На место массового ДТП прибыли сотрудники АСФ и экстренных служб. По прибытию, спасатели провели стабилизацию и обеспечили пожарную безопасность автомобилей. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ 2110», его с травмами госпитализировали в больницу.
На месте ДТП сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
В управлении гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского округа напоминают телефон экстренных служб — 112.