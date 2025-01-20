Правоохранители раскрыли новые подробности ДТП с опрокинувшейся под Минском маршруткой

Как сообщалось ранее, 19 января около 10.00 в Минском районе на 3-м км автодороги Н24956 подъезд к г.п. Мачулищи от автомобильной дороги Р23 Минск — Микашевичи опрокинулась маршрутка. В результате ДТП пострадали семь человек, шесть из которых госпитализированы.