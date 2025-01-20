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Правоохранители раскрыли новые подробности ДТП с опрокинувшейся под Минском маршруткой

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок дороги под Минском, на котором произошло ДТП с маршруткой, был несвоевременно обработан соляной смесью. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Источник: МВД РБ

Как сообщалось ранее, 19 января около 10.00 в Минском районе на 3-м км автодороги Н24956 подъезд к г.п. Мачулищи от автомобильной дороги Р23 Минск — Микашевичи опрокинулась маршрутка. В результате ДТП пострадали семь человек, шесть из которых госпитализированы.

По факту ДТП выявлены нарушения в действиях работника дорожной организации. Обслуживаемый участок был несвоевременно обработан соляной смесью. В отношении сотрудника коммунальной службы составлен административный материал по ст.18.32 КоАП. Работнику вынесен штраф в размере 20 базовых величин.