Правоохранители раскрыли новые подробности ДТП с опрокинувшейся под Минском маршруткой

Как сообщалось ранее, 19 января около 10.00 в Минском районе на 3-м км автодороги Н24956 подъезд к г.п. Мачулищи от автомобильной дороги Р23 Минск — Микашевичи опрокинулась маршрутка. В результате ДТП пострадали семь человек, шесть из которых госпитализированы.
По факту ДТП выявлены нарушения в действиях работника дорожной организации. Обслуживаемый участок был несвоевременно обработан соляной смесью. В отношении сотрудника коммунальной службы составлен административный материал по ст.18.32 КоАП. Работнику вынесен штраф в размере 20 базовых величин.