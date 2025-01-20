В Новокуйбышевске на ребенка напала стая бездомных собак

Стая бездомных собак напала на девочку в Самарской области. Об инциденте стало известно благодаря соцсетям, и на него обратили внимание в СК Самарской области.
— Сообщалось, что ребенок получил телесные повреждения, ей понадобилась медицинская помощь, — прокомментировала пресс-служба регионального следственного комитета.
По этому факту завели уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи разбираются в деталях происшествия. В ходе предварительного расследования они оценят действия тех, кто отвечает за отлов бездомных животных на этой территории.