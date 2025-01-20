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В Новокуйбышевске на ребенка напала стая бездомных собак

В Самарской области завели уголовное дело после нападения собак на ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Стая бездомных собак напала на девочку в Самарской области. Об инциденте стало известно благодаря соцсетям, и на него обратили внимание в СК Самарской области.

— Сообщалось, что ребенок получил телесные повреждения, ей понадобилась медицинская помощь, — прокомментировала пресс-служба регионального следственного комитета.

По этому факту завели уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи разбираются в деталях происшествия. В ходе предварительного расследования они оценят действия тех, кто отвечает за отлов бездомных животных на этой территории.

СК