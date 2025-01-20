Экс-глава НИИ туберкулёза в Новосибирске подал ходатайство об условно-досрочном освобождении

Бывший директор новосибирского научно-исследовательского института туберкулёза Владимир Краснов, осуждённый за растрату, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом в понедельник, 20 января сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.