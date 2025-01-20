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Экс-глава НИИ туберкулёза в Новосибирске подал ходатайство об условно-досрочном освобождении

Заседание суда назначено на 13 февраля.

Бывший директор новосибирского научно-исследовательского института туберкулёза Владимир Краснов, осуждённый за растрату, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом в понедельник, 20 января сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, 23 мая 2023 года Заельцовский районный суд приговорил Краснова к 4,5 годам лишения свободы за растрату в особо крупном размере.

«От его действий ФГБУ “ННИИТ” Минздрава России причинен материальный ущерб в размере 1 636 635 рублей», — говорится в сообщении Судебного департамента.

В апреле 2024-го Заельцовский суд вынес решение о взыскании с Краснова 12,7 млн рублей.

Ходатайство экс-директора об условно-досрочном освобождении поступило в Первомайский районный суд Новосибирска. Оно будет рассмотрено 13 февраля 2025 года.