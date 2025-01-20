Мэрия Омска прокомментировала нападение собак на ребёнка

Ближе к вечеру в администрации Омска сообщили, что в этом районе отловили 6 бездомных собак. Участок находится в зоне контроля муниципального приюта для животных. В декабре 2024 года бригады производили отлов по заявкам в районе улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая, а также на территории в радиусе 2 км. В последний день года отловлено 5 собак.