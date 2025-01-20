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Мэрия Омска прокомментировала нападение собак на ребёнка

Очередной факт нападения безнадзорных животных на человека зафиксировали в Омске на улицах 2-я Дачная — 2-я Кольцевая.

В мэрии Омска прокомментировали нападение безнадзорных собак на ребёнка. Информация распространилась в сети. На записи с видеорегистратора одного из автомобилей видно, что в районе улиц 2-я Дачная — 2-я Кольцевая целая стая собак бежит в сторону ребёнка. Трагедии удалось избежать благодаря вниманию проезжающих рядом автомобилистов. Один автомобиль двинулся в сторону собак и распугал их звуковым сигналом.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет по Омской области. Проводится доследственная проверка.

Ближе к вечеру в администрации Омска сообщили, что в этом районе отловили 6 бездомных собак. Участок находится в зоне контроля муниципального приюта для животных. В декабре 2024 года бригады производили отлов по заявкам в районе улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая, а также на территории в радиусе 2 км. В последний день года отловлено 5 собак.

СК