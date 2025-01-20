Называл взятки «эскизиками»: чиновника Минобороны осудили на четыре года колонии

Полковник пригласил предпринимателя, исполняющего обязанности по договорам, в свой офис и намекнул о взятке в размере 10% от всей суммы договоров, то есть 320 млн тенге за беспрепятственное принятие актов приема-передачи и подписание заявок на оплату. И в случае несогласия сообщил о рисках расторжения договоров в одностороннем порядке. Поторговавшись, стороны сошлись на 200 млн тенге.