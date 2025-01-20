На Украине задержали генералов за провал обороны Харьковской области

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали трех бывших высокопоставленных военных командиров, ответственных за неудачную оборону Харьковской области в мае 2024 года, сообщают ведомства.
Следователи установили, что они не подготовили оборону приграничных районов «и потеряли управление боем во время повторного наступления» российской стороны, заявили в СБУ. По версии следствия, задержанные «нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей» и «не использовали весь арсенал возможных мер по отражению и остановке наступления». Это привело к утрате части территорий Харьковской области.
Речь идет о бригадном генерале, который был командующим оперативно-тактической группировкой «Харьков», генерал-лейтенанте, командовавшем 125-й отдельной бригадой территориальной обороны, и полковнике, возглавлявшем 415-й батальон этого соединения. УНИАН и другие украинские СМИ пишут, что это Юрий Галушкин, Артур Горбенко и Илья Лапин. Уголовные дела заведены по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения) и ст. 429 (организация самовольного ухода с поля боя), военным грозит до десяти лет тюрьмы.
Помимо того, Госбюро сообщило о задержании бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, чьи военные самовольно покинули место службы, а также дезертировали во время учений во Франции. «РБК-Украина» и главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов называют его имя — Дмитрий Рюмшин. Некоторые подчиненные после возвращения вновь повторно оставляли место службы, «чувствуя полную безнаказанность за противоправные деяния», заявили в ГБР.
О наступлении российских войск на харьковском направлении в мае 2024 года заявлял украинский президент Владимир Зеленский. Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что линия обороны не прорвана, но предупреждал о тяжелых боях. Минобороны России тогда же отчиталось об улучшении положения российских войск и взятии под контроль ряда населенных пунктов в Харьковской области. Российский президент Владимир Путин связывал наступление с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода, и заявлял, что планов взять Харьков нет.
За последние месяцы российское Минобороны также сообщило о взятии десятков населенных пунктов в Харьковской области, в частности сел Калиново, Загрызово и других. Власти Украины продолжают в регионе эвакуацию — к началу января из Купянска и других ближайших населенных пунктов, недалеко от которых идут бои, вывезли около 11 тыс. жителей.