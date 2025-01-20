На Украине задержали генералов за провал обороны Харьковской области

О наступлении российских войск на харьковском направлении в мае 2024 года заявлял украинский президент Владимир Зеленский. Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что линия обороны не прорвана, но предупреждал о тяжелых боях. Минобороны России тогда же отчиталось об улучшении положения российских войск и взятии под контроль ряда населенных пунктов в Харьковской области. Российский президент Владимир Путин связывал наступление с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода, и заявлял, что планов взять Харьков нет.