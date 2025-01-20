Пожар в башкирской деревне унес жизнь 69-летнего мужчины

Сегодня, 20 января, в Куюргазинском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Трагедия случилась в деревне Илькинеево. На место ЧП выезжали силы и средства МЧС. К сожалению, в ходе тушения специалисты обнаружили тело 69-летнего мужчины.
Для изучения обстоятельств инцидента и дальнейшего анализа по недопущению подобных случаев на место происшествия выезжал инструктор Госкомитета по ЧС. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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