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Пожар в башкирской деревне унес жизнь 69-летнего мужчины

В Башкирии в пожаре погиб 69-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 января, в Куюргазинском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия случилась в деревне Илькинеево. На место ЧП выезжали силы и средства МЧС. К сожалению, в ходе тушения специалисты обнаружили тело 69-летнего мужчины.

Для изучения обстоятельств инцидента и дальнейшего анализа по недопущению подобных случаев на место происшествия выезжал инструктор Госкомитета по ЧС. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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