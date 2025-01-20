В Запорожской области произошел выброс мазута

«Сразу же на месте приступили к ликвидации. Удалось собрать несколько мешков мазута. Ситуация осложняется тем, что мазут выносит практически после каждого штурма или сильного ветра. И приходится снова и снова проходить одни и те же участки, которые, казалось бы, только что убрали, и снова выбирать его из песка», — рассказала Томашевич.