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В Кузбассе мужчина проткнул женщине ногу отверткой и ранил ее четырехлетнюю дочь

В Кемеровской области мужчина напал на сожительницу и ее маленькую дочь. Об этом аноним рассказал в сообществе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, нцидент произошел в ночь на 9 января в Яшкинском районе. Житель села Красноселка Сергей К. выпил и набросился на партнершу, а затем и на ее ребенка.

Разъяренный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил женщину и проткнул ей ногу отверткой. Четырехлетнюю дочь сожительницы он избил до сотрясения мозга, в результате девочку госпитализировали в Кемерово.

Автор поста надеется, что домашний тиран не останется безнаказанным. В УМВД по Кузбассу произошедшее пока не комментировали.