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В Челябинске осудили экс-сержанта за смертельное ДТП и сбитую лошадь

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему сержанту, виновному в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб пассажир автомобиля, сообщает URA.RU.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы суда, мужчина получил условное наказание и лишился водительских прав.

В суде сообщили, что экс-военнослужащий признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ. Ему назначили два года условного лишения свободы, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на тот же срок.

Авария произошла летом 2024 года. Бывший сержант двигался со скоростью около 100 км/ч, когда врезался в лошадь. В результате удара водитель потерял контроль над автомобилем, съехал в кювет, а его пассажир скончался в больнице от полученных травм. Судьба животного, попавшего в аварию, осталась неизвестной.

Ранее сообщалось, что сотрудник посольства Франции сбил женщину на трассе в Калужской области.