В Челябинске осудили экс-сержанта за смертельное ДТП и сбитую лошадь

Авария произошла летом 2024 года. Бывший сержант двигался со скоростью около 100 км/ч, когда врезался в лошадь. В результате удара водитель потерял контроль над автомобилем, съехал в кювет, а его пассажир скончался в больнице от полученных травм. Судьба животного, попавшего в аварию, осталась неизвестной.