На Запорожье из-за атаки ВСУ без электричества остались 1,5 тыс. абонентов

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредила трансформатор в Пологовском районе Запорожской области, без электроснабжения остались 1,5 тыс. абонентов. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.
«В селе Чапаевка Пологовского района в результате атаки с украинской стороны поврежден трансформатор. Без электроснабжения осталось более 1 400 абонентов», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, в самом городе Пологи зафиксирована атака территории городского водоканала. Украинский удар повредил остекление здания и автомобиль. В обоих случаях обошлось без пострадавших.