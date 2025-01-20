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На Запорожье из-за атаки ВСУ без электричества остались 1,5 тыс. абонентов

Украинский удар повредил остекление здания и автомобиль.

Источник: AP 2024

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредила трансформатор в Пологовском районе Запорожской области, без электроснабжения остались 1,5 тыс. абонентов. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

«В селе Чапаевка Пологовского района в результате атаки с украинской стороны поврежден трансформатор. Без электроснабжения осталось более 1 400 абонентов», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в самом городе Пологи зафиксирована атака территории городского водоканала. Украинский удар повредил остекление здания и автомобиль. В обоих случаях обошлось без пострадавших.